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الاعلام العبري: إطلاق 35 صاروخا نحو نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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