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الهلال الاحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع اصابة برصاص الاحتلال بالطن في قباطية بجنين وجار نقلها للمستشفى

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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