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كتائب شهداء الأقصى: فجرنا عبوة ناسفة بجيب عسكري إسرائيلي وأوقعنا إصابات مؤكدة في أفراد القوة بمحيط مخيم نورشمس شرقي طولكرم بالضفة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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