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الصحة اللبنانية: شهيد و20 مصابا كحصيلة اولية لغارة اسرائيلية على بلدة الجية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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