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نتنياهو مستعد لدفع ملايين الدولارات.. ما هو المقابل؟!

نتنياهو مستعد لدفع ملايين الدولارات.. ما هو المقابل؟!
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "عربي 21" أن "القناة الـ12 الإسرائيليّة كشفت عن تقديم رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اقتراحا جديدا يتضمن دفع ملايين الدولارات من أجل إطلاق سراح أسرى الإحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الاقتراح الجديد الذي يروج له نتنياهو يشمل تقديم المال وفتح "ممر آمن" لعناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للخروج مع عائلاتهم من قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو مستعد لدفع ملايين الدولارات مقابل كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه من قبل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه جرى مناقشة مقترح نتنياهو مع المؤسسة الأمنية في الكيان المحتل خلال محادثات أجريت مساء الاثنين.

ويأتي ذلك على وقع استمرار أهالي أسرى الإحتلال في احتجاجاتهم للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى استعادة ذويهم من قطاع غزة، بعد أكثر من عام على بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

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