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كتائب المجاهدين -طولكرم: استمرار مقاتلينا في خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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