عراقجي يغادر باكستان عائدا الى طهران

العالم _ ايران

وقد وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم امس الاثنين بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وعقد وزير الخارجية، على امتداد هذه الزيارة التي استغرقت يومين، لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في باكستان.

وكان في وداع عراقجي لدى مغادرته "قاعدة نور خان الجوية" في اسلام اباد، مساعد وزير الخارجية الباكستاني للشؤون الاقليمية "نسيم احمد"، الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد "رضا اميري مقدم".

والتقى وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي" رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" وبحث الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.