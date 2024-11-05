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كتائب شهداء الاقصى - طولكرم: اوقعنا قوة مشاة اسرائيلية في كمين محكم بمحور عمارة الشافعي في مخيم طولكرم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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