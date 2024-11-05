نتنياهو يقيل وزير الحرب في حكومته

العالم _ الاحتلال

ووفقا للبيان صادر عن مكتب نتنياهو أقال رئيس وزراء الإحتلال، مساء اليوم (الثلاثاء)، وزير الحرب في حكومته يوآف غالانت.

وقال نتنياهو إن هناك خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب على غزة ولبنان والثقة بينهما كسرت خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يحل مكان الوزير المقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وعرض نتنياهو على جدعون ساعر منصب وزير الخارجية.

وهنأ وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على قرار إقالة غالانت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان عائلات الأسرى اعتبروا إقالة غالانت محاولة من قبل نتنياهو لعرقلة صفقة تبادل الأسرى.

واغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرقات في محيط منزل نتنياهو خوفاً من التظاهرات بعد اقالة غالانت من منصبه.