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مراسل العالم: نتنياهو يكلف جدعون ساعر بتولي الخارجية الاسرائيلية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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