الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: الشرطة الاسرائيلية تغلق الطرقات بمحيط منزل نتنياهو خوفا من التظاهرات عقب اقالة غالانت

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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