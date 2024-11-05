الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: نزول المئات الى شوارع تل ابيب إحتجاجا على إقالة غالانت

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :