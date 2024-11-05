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وزارة الصحة اللبنانية: 11 شهيدا و61 جريحا بغارات الإحتلال خلال 24 ساعة
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موقع والا عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال: نتنياهو ينوي كذلك اقالة رئيس اركان الجيش ورئيس الشاباك
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مصادر إعلامية: 7 شهداء بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في برجا بقضاء الشوف في جبل لبنان
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تظاهرات أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة احتجاجا على إقالة غالانت
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شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على مبنى سكني يؤوي نازحين في بلدة برجا بقضاء الشوف في جبل لبنان
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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال عند اطراف بلدة مارون الراس
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الاعلام العبري: نزول المئات الى شوارع تل ابيب إحتجاجا على إقالة غالانت
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موقع والا العبري: محتجون على اقالة غالانت يغلقون طريق إيالون المركزي في تل ابيب
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الاعلام العبري: الشرطة الاسرائيلية تغلق الطرقات بمحيط منزل نتنياهو خوفا من التظاهرات عقب اقالة غالانت
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مراسل العالم: نتنياهو يكلف جدعون ساعر بتولي الخارجية الاسرائيلية
تظاهرات أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة احتجاجا على إقالة غالانت
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش
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مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.