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موقع والا عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال: نتنياهو ينوي كذلك اقالة رئيس اركان الجيش ورئيس الشاباك

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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