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وزارة الصحة اللبنانية: 11 شهيدا و61 جريحا بغارات الإحتلال خلال 24 ساعة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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