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إتساع رقعة الإحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد اقالة نتنياهو لوزير حربه غالانت

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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