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وسائل إعلام عبرية: إنذار استثنائي عن تسلل مسيّرة بالقرب من مطار رامون

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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