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انتشار الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية وواشنطن في يوم الانتخابات

انتشار الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية وواشنطن في يوم الانتخابات
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تم نشر وحدات من الحرس الوطني في ما لا يقل عن 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، لضمان الأمن أثناء الانتخابات الرئاسية.

العالم الأمیرکیتان

وحسب معطيات قناة "سي إن إن"، فإن الحرس الوطني انتشر، يوم الثلاثاء، في كل من أريزونا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وغيرها من الولايات.

وأشارت القناة إلى أن نحو 350 عسكريا سيعملون على ضمان الأمن السيبراني أو الحفاظ على النظام العام أثناء الانتخابات.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة، يوم الثلاثاء، حيث تتنافس على المنصب نائبة الرئيس الحالي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق، مرشج الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وتجري الانتخابات على خلفية مؤشرات تأييد متقاربة جدا للمرشحين، حسب نتائج مختلف استطلاعات للرأي العام، أجريت في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات.

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