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إعلام الإحتلال: الشرطة الإسرائيلية تقمع عشرات المستوطنين المحتجين عل إقالة غالانت بعد اقتحامهم حواجز حول منزل نتنياهو في القدس

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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