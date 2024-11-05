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وزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت: من الممكن إعادة الأسرى في غزة وإن كان هذا سيؤدي الى تنازلات بعضها مؤلم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

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