السلطات الأمريكية تعتقل رجلا هدد بإطلاق النار على أنصار ترامب في حال فوزه

العالم – الأمیرکیتان

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: "تم توجيه الاتهام اليوم إلى رجل من آن أربور بولاية ميشيغان بتهم جنائية وهي التهديد بإطلاق النار".

ووفقا للوزارة، أرسل المتهم إسحاق سيسيل البالغ من العمر 25 عاما خطابا مجهولا للمركز الوطني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية فرجينيا الغربية، مدعيا أنه سرق أسلحة نارية وهدد بإطلاق النار على "المسيحيين المحافظين" وغيرهم من المؤيدين التقليديين للحزب الجمهوري.

ويشير البيان إلى أن سيسيل سيمثل أمام المحكمة في 5 نوفمبر.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "ABC News" نقلا عن مصدر في شرطة نيويورك: "يتعرض مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد لوابل من التهديدات، وتخصص وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد موارد كبيرة لضمان الأمن العام".

وبحسب القناة، حددت الشرطة المسؤولين الحكوميين ومقرات الانتخابات ومراكز التصويت والبنية التحتية والتقنيات المستخدمة لرفع مستوى الأمن فيها.

ويُزعم أنه منذ أبريل تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من ألفي شكوى بشأن تهديدات لمسؤولي الانتخابات، وتم فتح ما لا يقل عن 100 تحقيق فيها، كما تم توجيه تهم قانونية ضد أكثر من 20 مشتبها بهم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.