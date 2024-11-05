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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية: ارتفاع حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على برجا الى 20 شهيدا و14 جريحا
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الهلال الأحمر: شهيد برصاص الإحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة
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وسائل إعلام الإحتلال: مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في القدس عقب إقالة وزير الحرب غالانت
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وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الوزراء الأسبق إيهود اولمرت يدعو الى "عصيان مدني" على خلفية قرار نتنياهو إقالة غالانت
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وسائل إعلام إسرائيلية: الآلاف يتوجهون الى مبنى الكنيست احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة غالانت
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9 شهداء وعدد من المصابين معظمهم اطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة
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وزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت: إصراري على الإفراج عن الأسرى وتقديم تنازلات مؤلمة لتحقيق ذلك كان سببا في إقالتي
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وزير الحرب الإسرائيلي المقال: لقد فقدنا مئات المقاتلين ولدينا آلاف الجرحى والمعاقين والحرب إن لم تنته فستحمل لنا السنوات القادمة تحديات كثيرة
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وزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت: من الممكن إعادة الأسرى في غزة وإن كان هذا سيؤدي الى تنازلات بعضها مؤلم
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إعلام الإحتلال: الشرطة الإسرائيلية تقمع عشرات المستوطنين المحتجين عل إقالة غالانت بعد اقتحامهم حواجز حول منزل نتنياهو في القدس
وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الوزراء الأسبق إيهود اولمرت يدعو الى "عصيان مدني" على خلفية قرار نتنياهو إقالة غالانت
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.