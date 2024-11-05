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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية: ارتفاع حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على برجا الى 20 شهيدا و14 جريحا

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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