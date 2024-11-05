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أديسون ريسيرش: نتائج اولية لاستطلاع الرأي على المستوى الوطني الاميركي تشير الى أن 73 بالمئة من الناخبين يقولون إن الديمقراطية مهددة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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