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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة سلفيت في الضفة الغربية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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