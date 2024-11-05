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إصابات بقصف طائرات الإحتلال منطقة أبو دقة بالفخاري جنوب شرق خانيونس
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شهداء وإصابات بقصف مسيّرة للإحتلال منطقة الميناء غربي مدينة غزة
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شهيد وإصابتان برصاص قوات الإحتلال في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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إستطلاع فوكس نيوز ما بعد التصويت: 40 بالمئة من الناخبين يعتبرون ان الإقتصاد الأميركي ليس في حالة جيدة
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مصادر إعلامية: الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيّرة شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي
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منصة إعلامية إسرائيلية: انفجار سيارة مفخخة قرب قواتنا في قباطية بالضفة
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة سلفيت في الضفة الغربية
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تنسف منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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أديسون ريسيرش: نتائج اولية لاستطلاع الرأي على المستوى الوطني الاميركي تشير الى أن 73 بالمئة من الناخبين يقولون إن الديمقراطية مهددة
منصة إعلامية إسرائيلية: انفجار سيارة مفخخة قرب قواتنا في قباطية بالضفة
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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البحرین
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.