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مصادر إعلامية: الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيّرة شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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