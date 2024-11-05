بقائي يؤكد عزم ايران وباكستان للتغلب على التحديات

العالم - إيران

وكتب بقائي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس مساء الثلاثاء: أجرى الدكتور عراقجي وزير الخارجية محادثات شاملة ومفيدة ومعمقة للغاية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى في باكستان (رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الخارجية محمد اسحق دار وقائد الجيش الجنرال عاصم منير حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأضاف: نحن سعداء وفخورون للغاية بأن إيران وباكستان، باعتبارهما عضوين رئيسيين في الأمة الإسلامية، وتتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية وحضارية عميقة الجذور، لديهما وجهات نظر مشتركة أو متقاربة للغاية بشأن الفرص والتحديات القائمة. والأهم من ذلك العزيمة والإرادة الحقيقية والجادة للتنسيق والتعاون الوثيق من أجل استغلال الفرص والتغلب على التحديات.

وتابع بقائي: تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية وتحسين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ضرورة يؤكد عليها الجانبان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إننا نثمن مواقف باكستان المبدئية والثابتة بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره للتحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري، والإدانة القاطعة للعدوان الاخير للكيان الصهيوني على إيران.

وأوضح: أن القمة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض تمثل فرصة مهمة للغاية لتعبئة الأمة الإسلامية للاستخدام الفعال للمرافق والقدرات الجماعية للدول الإسلامية لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ومنع انتشار انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قد وصل إلى العاصمة إسلام آباد مساء الاثنين بهدف اللقاء مع المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى للبحث فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية واستعراض التطورات الاقليمية.

وفي ختام الزيارة غادر عراقجي إسلام آباد متوجهاً إلى طهران مساء الثلاثاء.