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شهيد و4 جرحى بغارة إسرائيلية على منطقة أبو دقة بالفخاري جنوب شرق خانيونس

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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