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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في حيفا المحتلة بالطيران المسيّر

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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