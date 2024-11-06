الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الروسية في واشنطن: الإتهامات الموجهة الى روسيا بالتدخل في الإنتخابات الأميركية "افتراءات خبيثة"

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :