الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال 40 متظاهرا خلال إخلاء طريق أيالون في تل أبيب من المتظاهرين بعد أكثر من 4 ساعات

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :