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وحدة القنص بسرايا القدس-كتيبة طولكرم تتمكن من استهداف تمركز قناصة الإحتلال بأحد منازل حي المنشية بمخيم نورشمس وتحقيق إصابات مؤكدة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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