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إستطلاع للرأي أجرته وكالة اديسون للأبحاث: أكثر من ثلث الاميركيين يعتقدون ان دعم "إسرائيل" ليس ضروريا لمستقبل الولايات المتحدة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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