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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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