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أصوات ترامب في المجمع الإنتخابي ترتفع الى 177 بعد فوزه في 17 ولاية مقابل 99 صوتا لهاريس بعد فوزها في 9 ولايات

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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