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اديسون ريسيرش: ترامب يحصل على 52.9 بالمئة مقابل 46.4 لهاريس في ولاية جورجيا الحاسمة بعد فرز 70 بالمئة من الأصوات

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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