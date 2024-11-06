الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يحصل على 198 صوتا في المجمع الإنتخابي مقابل 109 صوتا لهاريس

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :