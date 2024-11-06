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سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا يواصلون التصدي لقوات الإحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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