الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :