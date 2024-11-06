أبو زهري تعليقا على إقالة غالانت:رحل غالانت وبقيت حماس!

العالم-فلسطين

وقال أبو زهري إن نتنياهو أقال غالانت الذي كان يتفاخر بأنه سيقضي على حماس.

وأضاف، "اليوم نقول لهؤلاء: رحل "غالانت" وبقيتْ حماس وستبْقى شامخة بإذن الله".

ومساء الأمس، أعلنت إذاعة الاحتلال، أن نتنياهو أقال غالانت من وزارة الحرب وعيّن يسرائيل كاتس بدلاً منه، فيما عيّن جدعون ساعر وزيرًا للخارجية.

وقالت عضو الكنيست "تالي غوتليف"، إن "إقالة غالنت جاءت متأخرة ولكنها أفضل من أن لا تأتي أبداً فهو سبب أضراراً لأمن "إسرائيل"". وأكدت هيئة عائلات أسرى الاحتلال، أن إقالة غالانت استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة المحتجزين.