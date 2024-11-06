الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الامريكي: فوز الجمهوريين بـ 50 مقعدا في مجلس الشيوخ حتى الان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :