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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة السودانية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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