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اليات الاحتلال تتقدم نحو مدرسة الفاخورة غربي جباليا وتطلق النار صوب المنازل

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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