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سرايا القدس: مقاتلونا يستهدفون تمركزات القناصة بجنين ويحققون اصابات مؤكدة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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