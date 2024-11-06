مخاوف داخلية وخارجية قبيل الإعلان عن الرئيس الاميرکي الجديد

العالم - مراسلون

مع ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الاميركية لتنطلق رسميا الجولة الحاسمة من المنافسة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

عملية الاقتراع التي تستمر لساعات تسير في كثير من الولايات بشكل سلس، الا أن الأجواء شهدت تعكرا في بعض الولايات بسبب حالة التوتر التي تشهدها العاصمة الاميركية واشنطن على خلفية الاستنفار الامني والخوف من اندلاع اعمال شغب بين أنصار الحزبين.

وقالت مديرة الكونغرس الأمريكي الإسلامي زينب السويج إن "ملايين المقترعين ذهبوا للانتخابات اليوم (الثلاثاء) صباحا وهو اليوم الأخير الذي استمر لتسعة أيام الماضية. والكثير من الأمريكيين أكثر من 27 مليون شخص أدولوا بأصواتهم.

وتابعت أنها بالنسبة للجالية المسلمة سيكون صوتها واضحا في الانتخابات خصوصا أن حملة ترامب عقدت أكثر من مائة اجتماع مع المسلمين في ولاية ميشيغان، وحملة نائبة الرئيس هاريس عقدت حوالي 30 اجتماعا لكسب أصواتهم".

وتشهد الانتخابات حالة من الاحتقان بسبب الضخ الاعلامي الذي شهدته الحملات الانتخابية لكلا المرشحين قبل فتح صناديق الاقتراع، فيما يتوقع كثيرون أن يعلن المرشح الجمهوري فوزه بالانتخابات قبل الاعلان النهائي للنتائج او رفضه النتائج في حال خسر هذه الانتخابات كما حصل في الانتخابات السابقة عندما خسرها امام الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الكاتب والصحفي الداه يعقوب إن العملية الانتخابية لا زالت تجري في الساعات الأولى من هذا النهار في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك استطلاع رأي متقارب جدا.

الاقتصاد و قضايا أخرى مثل الشذوذ والاجهاض وقانون حمل السلاح إضافة الى العدوان على غزة والحرب في اوكرانيا عوامل تلعب دورا كبيرا في التصويت، فيما فضل كثير من العرب والمسلمين مقاطعة هذه الانتخابات معتبرين ان كامالا هاريس امتداد للرئيس الحالي بايدن فيما يرون أن ترامب لا يمثل طموحاتهم.