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مصادر لبنانية: 25 شهيدا في غارة على برجا يوم امس وأعمال البحث مستمرة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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