الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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كتائب الاقصى تعلن تفجير عبوات ناسفة بجنود واليات الاحتلال بجنين وتحقيق اصابات مباشرة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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