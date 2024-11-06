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اسوشيتدبرس: بعد فرز 90% من الاصوات بولاية بنسلفانيا ترامب يحصد 51.3% وهاريس 47.8%

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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