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اسوشيتدبرس: بعد فرز 60% من الاصوات بولاية ميشيغان ترامب يحصد 52.3% وهاريس 46%

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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